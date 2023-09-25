В "Партии Роста" заявили о взломе сайта. Там был текст о "путинском гнёте"

На сайте "Партии Роста", которую возглавляет бывший уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, было опубликовано заявление с осуждением войны в Украине и призывом "вывести Россию из-под путинского гнёта". На это обратил внимание телеканал "Дождь". В пресс-службе партии "Дождю" сказали, что сайт был взломан, и вскоре после этого текст перестал быть доступным по ссылке. При этом перестал открываться сам сайт.

"Дождь" публикует скриншот материала, который был опубликован на сайте "Партии Роста", как утверждается, ещё 24 сентября. В нём под заголовком "Путин и его режим должны уйти в прошлое" утверждается, что лидер партии Борис Титов якобы решил выдвигаться на президентские выборы в 2024 году. Говорится, что съезд партии якобы одобрил это выдвижение (хотя выборы ещё не назначены, и выдвижения кандидатов нет).

"Мы знаем, как вывести Россию из-под путинского гнёта и наладить отношения с цивилизованным миром", - говорилось в тексте дальше от имени Титова. Для этого предлагалось закончить войну с Украиной, вернуть её территориальную целостность и извиниться перед украинцами.

Ответственность за предполагаемый взлом сайта пока никто на себя не взял.

Предприниматель Борис Титов участвовал в президентских выборах 2018 года, набрав меньше 1 процента голосов. Такой же результат показала и "Партия Роста" на выборах в Госдуму в 2021 год (по одномандатному округу впрочем был избран один депутат от неё - Оксана Дмитриева). Партия и Титов никогда публично не критиковали войну с Украиной. В последнее время в СМИ обсуждалась возможность её объединения с более успешными "Новыми людьми".