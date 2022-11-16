В Пензе осуждён военный, который выдал ожог в бане за боевое ранение

Пензенский гарнизонный военный суд приговорил служившего по контракту Александра Дорошенко к двум годам условно по делу о мошенничестве, связанным с войной в Украине. Военнослужащий попытался выдать бытовые травмы за боевые ранения, чтобы получить компенсацию в размере трёх миллионов рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ", отмечая, что это, вероятно, первый подобный приговор в России с начала российского военного вторжения в Украину .

В ходе расследования было установлено, что Дорошенко служил водителем-заправщиком в роте материально-технического обеспечения. Он доставлял из России на территорию Украины других военнослужащих, а также воду и топливо, но при этом сам не участвовал в боевых действиях, хотя мог попадать под обстрелы в дороге.

В марте этого года Дорошенко узнал, что, согласно указу президента России получившим в ходе "спецоперации" ранения, увечья, травмы и контузии, установлена единовременная выплата в размере трёх миллионов рублей.

Весной, пишет издание, военнослужащий получил две травмы: перелом пальца на правой руке, полученный при попытке присоединить прицеп к КамАЗу, и ожог левой голени, который остался после посещения бани.

В апреле Дорошенко обратился к врачу медицинского отряда специального назначения и заявил, что эти травмы – результат минно-взрывного ранения, полученного на территории Украины. Дорошенко был госпитализирован и до 24 мая проходил лечение в военном госпитале с диагнозом "военная травма". Тогда же военнослужащий написал рапорт о назначении ему единовременной выплаты в три миллиона рублей.

Однако командование быстро установило, что Дорошенко в момент получения травм находился "в глубоком тылу России", поэтому командир подразделения обратился в военную прокуратуру. Сослуживцы подтвердили, что военный травмировался по неосторожности на территории войсковой части. Во время следствия контрактник признал вину, объяснив свои действия тем, что ему были нужны деньги для больной матери.

Обжаловать приговор в вышестоящем военном суде Дорошенко не стал.