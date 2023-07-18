В Пензе пенсионера оштрафовали по делу о дискредитации армии РФ

Суд в Пензе оштрафовал на 100 тысяч рублей пенсионера Николая Гуценовича по уголовному делу о дискредитации армии России. Поводом для этого стали 18 реакций под постами в социальной сети "Одноклассники". Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Станислава Фоменко.

Обвинение просило оштрафовать пенсионера на 120 тысяч рублей. Гуценович на заседании суде заявил, что не собирался дискредитировать российскую армию, а выражал мнение в соответствии со 29-ой статьёй Конституции.

Уголовное дело в отношении пенсионера возбудили в феврале этого года. По версии следствия, он ставил реакции на публикации в соцсети, в которых действия российской армии в Украине "характеризовались как преступные, захватнические". После этого посты дублировались на его странице "Одноклассниках" и "были доступны для обозрения неопределенному кругу лиц".

В марте 2022 года Гуценович был оштрафован на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии. Тогда он вышел на пикет плакатом, на котором была надпись "Нет войне" и цитата из песни барда Александра Галича "Отечество в опасности, наши танки на чужой земле".