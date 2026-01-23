В Пензе после атаки беспилотников - пожар на нефтебазе "Роснефти"

В Пензе после атаки беспилотников в ночь на 23 января произошёл пожар на нефтебазе, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

По его словам, ночью силы ПВО сбили четыре дрона. "Обломки одного упали на территорию нефтебазы, из-за чего произошло возгорание. Сейчас здесь продолжают работать оперативные службы", – написал он.

Украинские мониторинговые телеграм-каналы Supernova+ и Exilenova+ пишут, что речь идет о нефтебазе "Пензанефтепродукт", которая принадлежит "Роснефти".

В Воронежской области обломки дрона упали на крышу частного дома, произошёл пожар, сообщил глава региона Александр Гусев. По его словам, пожар уже потушили. Семья из трех человек временно размещена у родственников. По данным Astra, это произошло в городе Россошь, где находится химзавод "Минудобрения".

Минобороны России отчиталось о 34 сбитых украинских беспилотниках с 20:00 22 января до 7:00 23 января . Украинские военные ночные удары пока не комментировали. Нефтебазы и НПЗ на территории России в последнее время всё чаще становятся целями российских ударов. Российские военные бьют по объектам энергетики Украины, что привело к масштабным отключениям света и тепла на фоне холодной зимы.