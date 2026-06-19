В Пензе прошли облавы на мужчин, не вставших на воинский учет

В Пензенской и области полицейские совместно с сотрудниками военкоматов организовали массовые облавы на мужчин, сообщают "Говорит НеМосква", "Медиазона", "Движение сознательных отказчиков" и правозащитный проект "Идите лесом".

Рейды проходят в Пензе, Каменке и Кузнецке. Как утверждается, мужчин принуждают подписывать контракт с Минобороны России для отправки их на войну против Украины.

Один из подписчиков "Говорит НеМосква" рассказал, что несколько автобусов стояли прямо в центре Пензы – у кинотеатра "Современник".

"Стояли гаишники, люди в балаклавах и сотрудники военкомата, – сказал он. – Проверяли на воинский учет и искали призывников-бегунков. Вопросы были прежде всего к тем, кто когда-то получал повестку, но так и не явился в военкомат. Задерживали их или нет – не знаю".

"В Пензе поголовно всех винтят, останавливают машины, общественный транспорт, мужчин пакуют и увозят подписывать контракт, облавы по всему городу", – сообщила жительница города правозащитникам из "Идите лесом".

"Движение сознательных отказчиков" также получило несколько сообщений о том, что в Пензе и области "отлавливают молодых людей и принуждают подписать контракт в ВС РФ".

Еще один житель Пензы рассказал каналу "Мобилизация", что "ловить мужчин" начали еще в январе, но в последнее время облавы усилились.

О том, что людей в регионе начали насильно забирать на войну, свидетельствуют и комментарии местных жителей под постами "Новой альтернивы". Само издание писало, что в ноябре 2025 года силовики увезли из дома жителя Сурска Владимира Подковыркина для подписания контракта с Минобороны, а в мае 2026 года в здании военкомата на улице Складская пытали Станислава Вяльцына.

Astra напоминает, что ранее местная жительница Анастасия Фомина опубликовала обращение к главе Следственного комитета о похищении и отправке на фронт своего 58-летнего отца, которого забрали из дома в селе Русский Качим. По ее словам, ее отца и других мужчин, которые были в военкомате в тот день, принуждали подписать контракт под давлением. Уже на следующий день их отправили в Ростовскую область.

В региональном управлении Росгвардии утром 18 июня заявили, что проводили межведомственный рейд. Как утверждается, они проверили 80 водителей и выявили девять граждан, не вставших на воинский учет. Каждому из них сотрудники СК по Пензенскому гарнизону вручили официальные повестки в военкомат. Такие рейды, как отмечается, будут проводиться "на системной основе во всех районах области".