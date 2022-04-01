В Пензе ученики донесли на учителя за высказывания о войне в Украине

В Пензе школьники написали донос на учительницу, которая в разговоре с ними высказалась о войне в Украине. Об этом сообщает издание "7×7".

Восьмиклассницы записали на телефон разговор с учительницей по английскому языку, в котором она описала поведение России и то, что она творит на территории Украины. В результате запись попала в правоохранительные органы.

Запись этой беседы опубликовала Baza. По данным "Пензаинформ", разговор состоялся между учительницей Ириной Ген из училища олимпийского резерва и двумя восьмиклассницами, которым она объясняет, почему сорвалась их поездка на соревнования в Европу. "Пока Россия не научится вести себя цивилизованным образом, такое будет продолжаться" - ответила учительница, упомянув бомбежки украинских городов, Крым и малазийский "Боинг". На слова учениц, что они ничего об это не знают, Ирина Ген сказала, что в России тоталитарный режим и любое инакомыслие считается преступлением и, что ей за эти высказывания тоже грозит 15 лет.

30 марта в отношении Ирины Ген было возбуждено уголовное дело по статье о фейках про Вооруженные силы России. Статья, появившаяся в Уголовном кодексе РФ после вторжения в Украину, предусматривает наказание в виде штрафа до пяти миллионов рублей или лишения свободы на срок до 10 лет.

Учительнице, в отношении которой возбуждено дело, 55 лет, из которых более 20 она работает в школе.