В Пензе украинские дроны атаковали "Радиозавод"

В Пензе украинские дроны, предположительно, атаковали предприятие "Радиозавод", одного из ведущих производителей радиоэлектроники.

О взрывах утром в четверг, 31 июля, в соцсетях сообщили жители Пензы. Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил, что беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий.

"Жертв и разрушений нет. Есть возгорание на территории предприятия, которое сейчас устраняют", — отметил он. По его словам, "в целях безопасности" на территории области действуют временные ограничения мобильного интернета.

Источники украинских СМИ в СБУ подтвердили, что "Радиозавод" в Пензе поразили украинские дроны. "Предварительно поражен новый производственный комплекс завода и складские помещения с комплектующими", – утверждают в спецслужбе.

"Радиозавод" входит в холдинг "Росэлектроника" корпорации "Ростех".

"Радиозавод", в частности, выпускает автоматизированные системы управления оружием. После начала войны России с Украиной предприятие попало в санкционные списки США, Евросоюза, Канады и некоторых других стран.

Губернатор Пензенской области Мельниченко ранее неоднократно писал в соцсетях о "Радиозаводе" и его продукции. В частности в июле 2023 года он сообщал, что "специалисты, в частности, изготавливают автоматизированные комплексы и системы управления вооружением, а также ПВО и артиллерии". "Новую разработку — комплекс противовоздушной обороны, способный, в том числе противостоять беспилотникам сегодня оценил лично", - сообщал губернатор.

В городе Котельниково Волгоградской области после ночной атаки возник пожар. Минобороны России сообщило, что над регионом сбили 11 беспилотников. Губернатор Андрей Бочаров назвал ночную атаку "массированной". По его словам, целью были "объекты транспортно-энергетической сферы", никто не пострадал.

В Суровикинском районе загорелась сухая трава, в Котельниковском районе нарушено газоснабжение около 65 частных домов. Обломки беспилотника упали рядом с железной дорогой. Временно ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района, работают сапёры.

В РЖД уточнили, что приостановлено движение поездов на участке Котельниково — Канальная Приволжской железной дороги. Задержаны пассажирские поезда в направлении Адлера и Кирова. Время задержки составляет более четырех часов.