В Пензе задержан треш-стример Прокудин за слова о военных РФ

В Пензе задержан треш-стример из Волгограда Петр Прокудин – он назвал российских военных в Украине "пушечным мясом". МВД России опубликовало видео с извинениями блогера.
По данным ведомства, в Пензе Прокудин жил в квартире, оформленной на чужое имя. На кадрах оперативной съемки задержания его укладывают лицом в пол и заламывают руки за спину. Прокудин объяснил свои высказывания тем, что, якобы выпил и не справился с эмоциями. Он извинился и прзнал, что "был не прав".
Об открытии против блогера уголовного дела по статье о "возбуждении ненависти либо вражды" стало известно на прошлой неделе. Сообщается, что ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, обратилась в МВД. Это привело Прокудина к решению покинуть Волгоград.
Ранее местные интернет-издания неоднократно рассказывали о скандальных видео с участим Павла Прокудина. Речь шла, в частности, о применения насилия к девушке.
- Стримера из Анапы оштрафовали по административной статье о "дискредитации" армии за слова о нежелании умирать за Россию на войне в Украине. "Героев России слишком много на кладбищах... Нет, я умирать не буду, за такое государство не хочу. За Америку – да. В Америке я был бы военным, там хотя бы уважение есть к военным", – говорит Прокудин в опубликованном видеоролике. После суда он был приглашён в военкомат, где ему предложили подписать контракт с Минобороны. Блогер согласился и заполнил документы.
- В ноябре тиктокеру и певцу Ивану Минаеву, выступающему под псевдонимом Xolidayboy, вручили повестку в военкомат в аэропорту города Минеральные Воды в Ставропольском крае. Новость прокомментировала Екатерина Мизулина, которая в конце октября пожаловалась на тиктокера в полицию: она заявила, что ранее организаторы отменили выступление Xolidayboy в аннексированном Крыму "из-за неоднозначных высказываний" о принадлежности полуострова и отказа заявить о своём отношении к СВО, как официально называют в России войну против Украины.
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