В Пензе задержан треш-стример Прокудин за слова о военных РФ

В Пензе задержан треш-стример из Волгограда Петр Прокудин – он назвал российских военных в Украине "пушечным мясом". МВД России опубликовало видео с извинениями блогера.

По данным ведомства, в Пензе Прокудин жил в квартире, оформленной на чужое имя. На кадрах оперативной съемки задержания его укладывают лицом в пол и заламывают руки за спину. Прокудин объяснил свои высказывания тем, что, якобы выпил и не справился с эмоциями. Он извинился и прзнал, что "был не прав".

Об открытии против блогера уголовного дела по статье о "возбуждении ненависти либо вражды" стало известно на прошлой неделе. Сообщается, что ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, обратилась в МВД. Это привело Прокудина к решению покинуть Волгоград.

Ранее местные интернет-издания неоднократно рассказывали о скандальных видео с участим Павла Прокудина. Речь шла, в частности, о применения насилия к девушке.