В Перми отменили концерт пианистки Полины Осетинской, который должен был пройти 5 апреля в частной филармонии "Триумф". Об этом пишет издание "Новый компаньон". Ранее она неоднократно осуждала войну России в Украине.

"К сожалению, случились обстоятельства, на которые команда филармонии никак не может повлиять", заявили организаторы мероприятия, отметив, что они "до последнего верили, что смогут провести этот концерт".

1 апреля полиция попыталась сорвать выступление Осетинской в Москве. Перед началом концерта к Осетинской подошли полицейские и сказали, что запрещают мероприятие "по распоряжению ОВД "Пресненский". Тем не менее, концерт начался, но в антракте полицейские вернулись и объявили эвакуацию якобы из-за сообщения о минировании. Зрителей вывели из здания. Через полчаса им разрешили вернуться, так полиция ничего не нашла.

В сентябре 2022 года концерт Осетинской без объяснения причин отменила петербургская филармония имени Шостаковича. В том же месяце пианистка не выступила на фестивале "Звезды на Байкале" в Иркутске.

В день полномасштабного вторжения России в Украину Осетинская опубликовала фотографию со словами "Нет войне" и подписью "Чёрный день нашей истории. Ужас, стыд и отвращение". Позже пианистка поддержала обращение российских НКО к президенту о прекращении войны