Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Перми прошли обыски у сотрудников "Мемориала"

Сотрудники ФСБ в пятницу утром провели обыски у правозащитников и членов пермского "Центра исторической памяти" (это правопреемник Пермского "Мемориала"). Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

По данным юриста Елены Першаковой, причиной обыска называется уголовное дело, возбужденное по поводу попытки вывоза архива Пермского "Мемориала".

Следственные действия прошли у Татьяны Марголиной и Светланы Маковецкой (они также являются также членами Совета по правам человека при президенте России), Игоря Аверкиева, Веры Седининой, Татьяны Черепановой, Надежды Агишевой и Оксаны Асауленко. Также сообщается, что сотрудники ФСБ приезжали к бывшему руководителю Пермского "Мемориала" Роберту Латыпову и искали его.

  • 5 мая в Москве в аэропорту Шереметьево задержали председателя пермского "Центра исторической памяти" Александра Чернышова. Как сообщает портал 59.ru, задержание тоже было связано с делом о вывозе Пермского архива "Мемориала". Чернышова арестовали на 15 суток по статье о хулиганстве.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG