В Перми прошли обыски у сотрудников "Мемориала"

Сотрудники ФСБ в пятницу утром провели обыски у правозащитников и членов пермского "Центра исторической памяти" (это правопреемник Пермского "Мемориала"). Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

По данным юриста Елены Першаковой, причиной обыска называется уголовное дело, возбужденное по поводу попытки вывоза архива Пермского "Мемориала".

Следственные действия прошли у Татьяны Марголиной и Светланы Маковецкой (они также являются также членами Совета по правам человека при президенте России), Игоря Аверкиева, Веры Седининой, Татьяны Черепановой, Надежды Агишевой и Оксаны Асауленко. Также сообщается, что сотрудники ФСБ приезжали к бывшему руководителю Пермского "Мемориала" Роберту Латыпову и искали его.