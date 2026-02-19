В Пермском крае семиклассник ранил ножом сверстника

В школе №1 в Александровске семиклассник ранил ножом сверстника, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Манохин.

"Состояние подростка оценивается как тяжелое. Сейчас пострадавшего ребенка эвакуируют в Березники. Из Перми готовится вылететь санавиация, анестезиологи и торакальный хирург", – написал он в телеграм-канале.

Близкий к силовикам телеграм-канал Shot пишет, что семиклассник нанес несколько ударов ножом. Учителя забрали у подростка оружие, после чего вызвали полицию.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство ребенка, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщает Следственный комитет, причиной нападения стал конфликт.

"С нападавшим в настоящее время проводятся следственные действия, он доставлен в следственный отдел", – говорится в сообщении.

Занятия во всех школах Александровска приостановлены до 24 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.