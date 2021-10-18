В Пермском крае задержан подросток, открывший стрельбу в школе

В поселке Сарс под Пермью 12-летний подросток пришел в школу с охотничьим карабином и дважды выстрелил в потолок и в стену. Его задержали, сообщает пресс-служба регионального МВД. В результате стрельбы никто не пострадал.

Во время стрельбы, которая произошла до начала занятий, в школе находились более 300 учеников и 30 педагогов. Все они самостоятельно покинули здание.

По сообщению РБК, шестиклассника обезвредила директор школы. Она уговорила подростка зайти в её кабинет и в ходе беседы убедила отдать ей оружие. В правительстве региона подтвердили эту информацию.

Поводом для стрельбы, предварительно, могла стать школьная травля. Как рассказал источник "Интерфакса", школьник вел себе неадекватно. Совершая выстрелы в воздух он выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании кричал, что руководствуется "указаниями бога", сообщил собеседник агентства. Задержанного шестиклассника направят на детскую психиатрическую экспертизу.

По предварительным данным, охотничий карабин «Сайга» подросток взял у отца. Оно официально зарегистрировано и находится на учете.

Источник ТАСС заявил, что школьника, открывшего стрельбу, не будут привлекать к уголовной ответственности.

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