В Петербурге активиста оштрафовали за стихи Рождественского, а затем избили

В Санкт-Петербурге неизвестные избили активиста Олега Клименчука, которого ранее оштрафовали за антивоенный пикет. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на самого активиста.
По словам Клименчука, на него напали около его дома вечером 14 июня. Один из нападавших, по его словам, угрожал ему убийством в случае, если тот ещё раз выйдет на акцию протеста, и сказал, что обращаться в полицию будет бесполезно. Клименчук, однако, написал заявление в полицию и зафиксировал побои в больнице, сообщает Север.Реалии.
- 1 июня активист провел одиночный пикет. На его плакате были строки из стихотворения Роберта Рождественского "Реквием": "Разве для смерти рождаются дети, Родина? Встречайте трепетную весну, люди Земли. Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!". Его задержали и составили протокол по статье о дискредитации армии. Василеостровский районный суд Петербурга оштрафовал его на 30 тысяч рублей.
- После пикета Клименчук, по его словам, начал получать угрозы в соцсетях и по телефону, а также в виде листовок на дверях квартиры.
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