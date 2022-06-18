В Петербурге активиста оштрафовали за стихи Рождественского, а затем избили

В Санкт-Петербурге неизвестные избили активиста Олега Клименчука, которого ранее оштрафовали за антивоенный пикет. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на самого активиста.

По словам Клименчука, на него напали около его дома вечером 14 июня. Один из нападавших, по его словам, угрожал ему убийством в случае, если тот ещё раз выйдет на акцию протеста, и сказал, что обращаться в полицию будет бесполезно. Клименчук, однако, написал заявление в полицию и зафиксировал побои в больнице, сообщает Север.Реалии.