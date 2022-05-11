В Петербурге активиста задержали по делу о фейках про армию

В Санкт-Петербурге задержали гражданского активиста Бориса Романова. В отношении него возбуждено уголовное дело о распространении фейков про армию России. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на адвоката Луизу Магомедову.



Утром у Борисова провели обыск. По данным Закс.Ру, обыски прошли также в доме его матери. Романов находится в Выборгском районном суде Петербурга. Там рассмотрят ходатайство следствия о заключении его под стражу.

Романова 13 марта задержали перед началом антивоенной акции у Гостиного двора. Из отдела полиции №78 его отпустили без протокола.