В Петербурге активистку оштрафовали за антивоенную акцию в вышиванке

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал активистку Полину Зайцеву на 30 тысяч рублей за публичную "дискредитацию" армии России. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Активистка провела антивоенную акцию на территории парка Лесотехнической академии. "Зайцева сидела на коленях и была одета в национальное украинское платье – вышиванку, с венком из искусственных цветов с траурной лентой на голове, закрыла себе рот, при этом руки, платье и лицо были испачканы красной краской. Также рядом лежали тюльпаны, испачканные красной краской", - говорится в сообщение пресс-службы. Вокруг себя Зайцева разложила пацифистские плакаты, в том числе лист бумаги с надписью "Нет войне".

Активистка не признала вину. Её защитник заявил, что не любое публичное действие или высказывание можно назвать "дискредитацией" вооруженных сил России. Он добавил, что, акция Зайцевой - антивоенная, но полицейские, по его мнению, не установили против каких конкретно вооружённых действий она была направлена.