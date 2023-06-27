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В Петербурге автора антивоенных постов в соцсетях отправили в СИЗО

Невский районный суд Петербурга отправил под стражу на два месяца местного жителя Николая Веприкова из-за антивоенных публикаций во "ВКонтакте", сообщает "ОВД-Инфо". Ему грозит до 5 лет колонии.

Веприков стал обвиняемым по уголовному делу о распространении фейков о российской армии. По версии следствия, с марта по июнь 2022 года он сделал несколько постов о гибели на войне мирных жителей и военнослужащих, разрушенных в ходе российского вторжения городах, а также уголовных делах за антивоенную позицию.

Ему также вменяют репосты нескольких роликов с YouTube со схожим смыслом. Веприков признал, что является автором постов "Вконтакте", однако вину в распространении фейков он отрицает. В ходе обыска 23 июня у него изъяли технику.

  • Статьи о распространении фейков и дискредитацию российской армии появились в административном и уголовном кодексе в марте 2022 года — сразу после начала полномасстабного военного вторжения России в Украину. Суд признают фейками и дискредитацией фактически любые высказывания о войне в Украине, не совпадающие с официальной позицией российских властей.

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