В Петербурге автора антивоенных постов в соцсетях отправили в СИЗО

Невский районный суд Петербурга отправил под стражу на два месяца местного жителя Николая Веприкова из-за антивоенных публикаций во "ВКонтакте", сообщает "ОВД-Инфо". Ему грозит до 5 лет колонии.

Веприков стал обвиняемым по уголовному делу о распространении фейков о российской армии. По версии следствия, с марта по июнь 2022 года он сделал несколько постов о гибели на войне мирных жителей и военнослужащих, разрушенных в ходе российского вторжения городах, а также уголовных делах за антивоенную позицию.

Ему также вменяют репосты нескольких роликов с YouTube со схожим смыслом. Веприков признал, что является автором постов "Вконтакте", однако вину в распространении фейков он отрицает. В ходе обыска 23 июня у него изъяли технику.