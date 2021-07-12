В Петербурге депутату запретили заряжать телефон в избиркоме

В Санкт-Петербурге муниципальному депутату Ксении Лавровой, которая баллотируется в законодательное собрание города, в местном избиркоме запретили воспользоваться розеткой для зарядки телефона. Это объяснили тем, что "электричество государственное", сообщает издание Znak.com со ссылкой на саму Лаврову.

По словам депутата, она пришла в Территориальную избирательную комиссию № 1 на Измайловском проспекте, чтобы подать уведомление об агитации. Лавровой понадобилось поговорить с юристом, но её телефон был почти разряжен. Она собиралась зарядить устройство от розетки в коридоре, но председатель ТИКа попросила её этого не делать, потому что "электричество государственное".

Лаврова заявила, что подобные случаи уже происходили. Ранее в одном из избиркомов Санкт-Петербурга не дали ножницы муниципальному депутату Павлу Кондрашову объяснив это тем, что "государственную собственность разбазаривать запрещено".

Ксения Лаврова - депутат петербургского муниципального образования "Владимирский округ" с 2019 года. Она избралась на этот пост от партии "Справедливая Россия".