В Петербурге художникам дали условные сроки за фото на кладбище

В Петербурге художников Анну Пантелееву и Кристину Рожкову суд приговорил к двум годам условно и аналогичному испытательному сроку, Ярославу Гуменную и Сергея Евстюхина – к полутора годам условно и испытательному сроку на тот же период.

Их признали виновными в оскорблении чувств верующих и надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, сообщила пресс-служба городских судов.

17 июня 2024 года Евстюхин, Рожкова, Пантелеева и Гуменная провели на Большеохтинском кладбище фотосессию, после чего фотографии были выложены в интернет. Следствие описало фотографии так: Пантелеева была частично обнажена, опутана веревками и привязана, а также "обняла частично обнаженную, опутанную веревками и привязанную к могильному деревянному восьмиконечному православному кресту Гуменную".

Евстюхина и Рожкова обвинили в том, что они руководили съемкой и привязывали девушек.

О фотосессии в соцсетях заявил основатель паблика "Мужское государство" и Z-блогер Владислав Поздняков, после чего Анне Пантелеевой начали поступать угрозы. Позже против неё возбудили дело о надругательстве над местами захоронения. Пантелеева собирала средства для отъезда из России, но не успела уехать.

В июне 2024 года ее арестовали по уголовному делу о надругательстве над местами захоронения. На следующий день арестовали остальных участников фотосессии. Позднее Анне Пантелеевой изменили меру пресечения на домашний арест, а Ярославу Гуменную выпустили под подписку о невыезде.