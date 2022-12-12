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В Петербурге Минобороны собирает баяны и гитары для отправки на фронт

В Санкт-Петербурге министерство обороны объявило сбор музыкальных инструментов для отправки в зону боевых действий в Украине. Об этом в социальных сетях сообщает администрация муниципального образования Гагаринское.

В сообщении сказано, что музыкальные инструменты необходимы "мобилизованным и военнослужащим, выполняющим специальные задачи, в целях поддержки боевого духа, сплочения, воодушевления на подвиги". Требуется баяны, аккордеоны, губные гармоники, гитары, балалайки.

Жителям предлагают приносить музыкальные инструменты в Военно-медицинский музей Минобороны, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи или Центральный военно-морской музей. Инструменты принимаются на безвозмездной основе.

В ноябре мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам провести новогодние мероприятия, а вырученные средства направить на поддержку так называемой специальной операции .

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