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В Петербурге на художницу завели дело о фейках об армии

В Петербурге задержали художницу и музыканта Александру Скочиленко. У неё дома прошёл обыск, в её отношении возбуждено уголовное дело по статье о фейках об армии России. Об этом со ссылкой на друга художницы сообщили "Бумага" и "ОВД-Инфо".

"Сетевые свободы" уточняют, что Александру Скочиленко подозревают в том, что она заменила в продуктовых магазинах ценники на листовки с информацией об обстреле Мариупольского драмтеатра и гибели мирных жителей. Её повезли на допрос в Следственный комитет в качестве подозреваемой.

Александра Скочиленко после начала вторжения российских войск в Украину устраивала музыкальные джемы "Мира" и рисовала открытки с антивоенными высказываниями.

  • По принятым после российского вторжения в Украину поправкам к Уголовному кодексу по части первой статьи о распространении фейков о российской армии грозит до трёх лет лишения свободы. Фейками правоохранительные органы, судя по практике возбуждения уголовных дел, считают сообщения, официально признанные ложными российским Минобороны. Ведомство, в частности, утверждало, что драмтеатр в Мариуполе, который штурмуют российские войска, взорвали сами украинцы. Доказательств этого не было предоставлено. Украинская сторона утверждает, что по театру был нанесён авиаудар. При взрыве были жертвы среди укрывавшихся в театре мирных жителей, независимых данных о точном числе погибших нет.

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