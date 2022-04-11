В Петербурге на художницу завели дело о фейках об армии

В Петербурге задержали художницу и музыканта Александру Скочиленко. У неё дома прошёл обыск, в её отношении возбуждено уголовное дело по статье о фейках об армии России. Об этом со ссылкой на друга художницы сообщили "Бумага" и "ОВД-Инфо".

"Сетевые свободы" уточняют, что Александру Скочиленко подозревают в том, что она заменила в продуктовых магазинах ценники на листовки с информацией об обстреле Мариупольского драмтеатра и гибели мирных жителей. Её повезли на допрос в Следственный комитет в качестве подозреваемой.



Александра Скочиленко после начала вторжения российских войск в Украину устраивала музыкальные джемы "Мира" и рисовала открытки с антивоенными высказываниями.