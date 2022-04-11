В Петербурге на художницу завели дело о фейках об армии

В Петербурге задержали художницу и музыканта Александру Скочиленко. У неё дома прошёл обыск, в её отношении возбуждено уголовное дело по статье о фейках об армии России. Об этом со ссылкой на друга художницы сообщили "Бумага" и "ОВД-Инфо".
"Сетевые свободы" уточняют, что Александру Скочиленко подозревают в том, что она заменила в продуктовых магазинах ценники на листовки с информацией об обстреле Мариупольского драмтеатра и гибели мирных жителей. Её повезли на допрос в Следственный комитет в качестве подозреваемой.
Александра Скочиленко после начала вторжения российских войск в Украину устраивала музыкальные джемы "Мира" и рисовала открытки с антивоенными высказываниями.
- По принятым после российского вторжения в Украину поправкам к Уголовному кодексу по части первой статьи о распространении фейков о российской армии грозит до трёх лет лишения свободы. Фейками правоохранительные органы, судя по практике возбуждения уголовных дел, считают сообщения, официально признанные ложными российским Минобороны. Ведомство, в частности, утверждало, что драмтеатр в Мариуполе, который штурмуют российские войска, взорвали сами украинцы. Доказательств этого не было предоставлено. Украинская сторона утверждает, что по театру был нанесён авиаудар. При взрыве были жертвы среди укрывавшихся в театре мирных жителей, независимых данных о точном числе погибших нет.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.