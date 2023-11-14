В Петербурге на оппозиционного депутата завели три уголовных дела

На муниципального депутата из Санкт-Петербурга Владимира Волохонского завели сразу три уголовных дела: об оправдании терроризма, распространении фейков о российской армии и повторной дискредитации российской армии, сообщает "Настоящее время" со ссылкой на самого Волохонского.

По словам депутата, который в марте 2022 года, после начала полномасштабной войны с Украиной, уехал из России, суть обвинений ему неизвестна. При этом он подчеркнул, что следствие ведёт управление по расследованию особо важных дел.

Незадолго до своего отъезда Волохонский на собрании депутатов муниципального совета высказался против полномасштабного вторжения России в Украину. В октябре 2022 года его заочно судили по административной статье о дискредитации армии, оштрафовав на 30 тысяч рублей.

Официально о возбуждении дел не сообщалось.