В Петербурге в Интерьерный театр на презентацию книги Ирины Флиге "Сандормох. Драматургия смыслов" пришла полиция. Сотрудники изъяли один экземпляр издания и переписали имена присутствующих. Об этом Север.Реалии рассказал бывший там правозащитник Александр Даниэль.

Книга Флиге была издана в 2019 году. В ней рассказывается об истории урочища Сандармох в Карелии, где в годы большого террора были убиты и захоронены несколько тысяч заключённых Соловецкой тюрьмы особого назначения и Беломорско-Балтийского лагеря, спецпоселенцев.



Полицейские сообщили, что к ним поступило заявление, в котором говорилось, что на территории театра происходит "оппозиционное мероприятие".



На презентации присутствовало около 40 человек. Её пришлось прервать.