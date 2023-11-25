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В Петербурге на презентацию книги о расстрельном полигоне пришла полиция

В Петербурге в Интерьерный театр на презентацию книги Ирины Флиге "Сандормох. Драматургия смыслов" пришла полиция. Сотрудники изъяли один экземпляр издания и переписали имена присутствующих. Об этом Север.Реалии рассказал бывший там правозащитник Александр Даниэль.

Книга Флиге была издана в 2019 году. В ней рассказывается об истории урочища Сандармох в Карелии, где в годы большого террора были убиты и захоронены несколько тысяч заключённых Соловецкой тюрьмы особого назначения и Беломорско-Балтийского лагеря, спецпоселенцев.


Полицейские сообщили, что к ним поступило заявление, в котором говорилось, что на территории театра происходит "оппозиционное мероприятие".

На презентации присутствовало около 40 человек. Её пришлось прервать.

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