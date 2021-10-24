В Петербурге на вечер писем акционисту Крисевичу пришла полиция

В Санкт-Петербурге в воскресенье полиция пришла в бар "Фогель", где проходил вечер писем художнику-акционисту Павлу Крисевичу. Он находится в СИЗО по обвинению в хулиганстве. Собравшихся обвинили в нарушении масочного режима. Об этом сообщает телеграм-канал "Пьятница".

В бар также пришли сотрудники Роспотребнадзора. Они проверяли заведение на соблюдение санитарных норм. В итоге бар "Фогель" опечатали до суда за нарушение санитарных норм.

Вечер писем был организован друзьями Павла Крисевича. На нем должны были состояться лекции об истоках акционизма, - сообщает Север.Реалии.

Павел Крисевич был задержан 11 июня в Москве во время акции против репрессий. Он "выстрелил" холостыми патронами себе в голову на Красной площади. Перед выстрелом активист зачитал манифест против репрессий. Суд арестовал Крисевича по уголовному делу о хулиганстве. Вместе с Крисевичем была задержана журналист Никак Самусик. Она также была обвиняемой по делу о хулиганстве, позднее его прекратили.

В июне 2021 года в Петербурге полицейские пришли на благотворительный аукцион "20.2" в поддержку политзаключенных, который проводили в пространстве "Рёбра Евы".

В Петербурге в связи с ростом числа заражённых коронавирусом с 30 октября по 7 ноября вводится локдаун - бары и рестораны будут закрыты. Сейчас, однако, они в городе работают.