В Петербурге начали задерживать протестующих против сноса ВНИИБ

В Петербурге полицейские начали задерживать протестующих против сноса бывшего здания Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ).

Как пишет "Бумага" со ссылкой на одну из участниц акции, полиция увела не менее 19 человек.

Снос был на непродолжительное время приостановлен после того, как несколько десятков человек смогли подойти к строительной технике и частично разрушенному зданию.

Градозащитники утверждают, что на рассмотрении Комитета по охране памятников (КГИОП) находятся два заявления о признании бывшего здания ВНИИБ объектом культурного наследия, и до принятия решения проводить снос нельзя.

Акции и пикеты в защиту здания проходят с 2019 года, активисты также обращались КГИОП с требованием признать здание объектом культурного наследия, но получали отказы. Петицию за его сохранение подписали больше двух тысяч человек.

В Следственном комитете заявили, что здание и земельный участок находятся в частной собственности у ООО "Специализированный застройщик „2-й Муринский“, у которого на руках есть разрешение на строительство жилого дома, действующее до конца 2027 года. На месте бывшего здания ВНИИБ хотят построить 13-этажный дом.