В Петербурге найдена мёртвой начальница управления финансов ЗВО

В Петербурге найдена мёртвой начальница управления финансового обеспечения Министерства обороны по Западному военному округу Марина Янкина. Об этом сообщают "Фонтанка" и "Коммерсантъ", факт гибели Янкиной подтвердили журналистам в пресс-службе ЗВО.

Тело начальницы финансового управления было обнаружено утром 15 февраля под окнами дома, где она жила. На общем балконе на 16-м этаже полиция нашла её документы и личные вещи. Как пишут СМИ, в качестве основной версии следствие рассматривает самоубийство. Официально Следственный комитет пока не комментировал случившееся.

До того, как поступить на работу в Минобороны, Марина Янкина работала в Федеральной налоговой службе, а также занимала пост заместителя председателя комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, - пишет "Фонтанка".