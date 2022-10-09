В Петербурге неизвестные избили активиста Георгия Воронцова

В Петербурге вечером 8 октября трое неизвестных избили московского активиста Георгия Воронцова. Об этом "ОВД-Инфо" сообщил сам пострадавший.
По словам Воронцова, во время избиения неизвестные называли его "предателем родины" и говорили, что активист "не имеет права на жизнь".
После избиения у Воронцова осталось множество гематом и ссадин, была рассечена бровь. Активист вызвал скорую помощь и его госпитализировали на ночь.
После того, как активиста отпустили из больницы, он написал заявление в полицию, - сообщает Север.Реалии.
- По данным "ОВД-Инфо", 11 июня Георгия Воронцова избили у его дома в Москве. Тогда нападавшие несколько раз выстрелили в активиста из травматического оружия. Перед нападением Воронцову поступали сообщения с угрозами из-за его оппозиционных взглядов. Сотрудники полиции, к которым тогда обратился Воронцов, посоветовали ему просто заблокировать номера, с которых поступают угрозы.
- Георгий Воронцов — московский активист. Его множество раз задерживали за участие в антивоенных акциях и на пикетах за демократические ценности.
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