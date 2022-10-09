В Петербурге неизвестные избили активиста Георгия Воронцова

В Петербурге вечером 8 октября трое неизвестных избили московского активиста Георгия Воронцова. Об этом "ОВД-Инфо" сообщил сам пострадавший.

По словам Воронцова, во время избиения неизвестные называли его "предателем родины" и говорили, что активист "не имеет права на жизнь".

После избиения у Воронцова осталось множество гематом и ссадин, была рассечена бровь. Активист вызвал скорую помощь и его госпитализировали на ночь.

После того, как активиста отпустили из больницы, он написал заявление в полицию, - сообщает Север.Реалии.