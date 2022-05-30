Неизвестные избили журналиста Sota Петра Иванова

В Санкт-Петербурге в понедельник двое неизвестных напали на журналиста Sota и сотрудника пресс-службы партии "Яблоко" в Законодательном собрании города Петра Иванова. Об этом сообщает издание и телеграм-канал фракции.

Иванова избили у его дома. Нападавшие повалили его и стали наносить удары по голове. У журналиста, предположительно, сотрясение мозга. Неизвестные выкрикнули ему угрозы, сфотографировали и убежали. На месте нападение они оставили бутылку с сине-зеленой жидкостью. Sota предполагает, что ей собирались облить Иванова. Журналист вызвал себе скорую. Его доставили в больницу.

Петербургское отделение партии "Яблоко" сообщило о том, что депутаты обратятся в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении нападавших.