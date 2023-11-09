В Петербурге ОМОН и ФСБ ворвались в клуб "Космонавт", сорвав рок-концерт

В Санкт-Петербурге сотрудники ОМОН и ФСБ ворвались в один из самых популярных клубов в городе, "Космонавт", и сорвали концерт группы Zero Peoplе, на который пришло около трёхсот зрителей.
По свидетельствам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов вели себя жёстко, положив зрителей на пол, хотя формальным поводом для визита в клуб оказалась проверка документов, после которой пришедших на концерт отпустили.
Телеграм-канал Baza без ссылок на источники сообщает, что на самом деле причиной появления ОМОН и ФСБ в клубе стали некие "антироссийские высказывания" одного из лидеров группы Zero Peoplе Александра Красовицкого. Его и ещё одного музыканта, Александра Заранкина, сотрудники спецслужб увезли на разговор, после чего также отпустили.
В свою очередь издания "Фонтанка" отмечает, что одна из зрительниц вступила в конфликт с сотрудником ОМОН, ударив его. Девушку задержали, и сейчас решается вопрос о возбуждении против неё уголовного дела.
- Zero People - дуэт участников популярной петербургской рок-группы Animal ДжаZ Александра Красовицкого и Александра Заранкина. По данным СМИ, Animal ДжаZ находятся в неофициальном списке запрещённых в России групп - за то, что коллектив не поддержал войну в Украине. В текущем году несколько их концертов были отменены, а в Следственный комитет, Минюст и Минкульт поступило обращение от активистов движения "Зов народа" с требованием проверить музыкантов на возможность признания их "иностранными агентами".
- "Фонтанка" утверждает, что в конце октября Zero People удалили со своего сайта дату сегодняшнего концерта в Петербурге, и что клуб "Космонавт" также не афишировал выступление.
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