В Петербурге ОМОН и ФСБ ворвались в клуб "Космонавт", сорвав рок-концерт

В Санкт-Петербурге сотрудники ОМОН и ФСБ ворвались в один из самых популярных клубов в городе, "Космонавт", и сорвали концерт группы Zero Peoplе, на который пришло около трёхсот зрителей.

По свидетельствам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов вели себя жёстко, положив зрителей на пол, хотя формальным поводом для визита в клуб оказалась проверка документов, после которой пришедших на концерт отпустили.

Телеграм-канал Baza без ссылок на источники сообщает, что на самом деле причиной появления ОМОН и ФСБ в клубе стали некие "антироссийские высказывания" одного из лидеров группы Zero Peoplе Александра Красовицкого. Его и ещё одного музыканта, Александра Заранкина, сотрудники спецслужб увезли на разговор, после чего также отпустили.

В свою очередь издания "Фонтанка" отмечает, что одна из зрительниц вступила в конфликт с сотрудником ОМОН, ударив его. Девушку задержали, и сейчас решается вопрос о возбуждении против неё уголовного дела.