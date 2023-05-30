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В Петербурге осудили полицейских, вымогавших у задержанных деньги

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к реальным срокам четырех полицейских Александра Астафьева, Виктора Орлова, Александра Яковлева, и Алексея Белякова, которые вымогали деньги у задержанных, угрожая им уголовным преследованием. Об сообщает пресс-служба судов города.

В апреле 2020 года Беляков, Астафьев, Яковлев и Орлов остановили на улице Ворошилова местную жительницу, которую они подозревали в том, что она может совершить преступление связанное с наркотиками. Полицейские потребовали от неё 150 тысяч рублей, угрожая тем, что сообщат её работодателю, что она принимает наркотики и совершает преступления. Задержанная отказалась перевести деньги, тогда полицейские посадили её в служебный автомобиль и возили по городу, угрожая. В итоге жительница согласилась и перевела 150 тысяч рублей. По данным пресс-службы, в деле есть ещё несколько потерпевших, у которых вымогали деньги по аналогичной схеме, но их количество не называется.

Полицейские признали вину. Суд назначил Астафьеву, Орлову и Яковлеву 4,4 года в колонии общего режима, Белякову - 4,3 года. Все они лишены званий и права занимать государственные должности после отбытия наказания в течение 2,5 лет.

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