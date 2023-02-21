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В Петербурге отказались возбудить дело о минировании офиса "Яблока"

Полиция не смогла найти человека, который сообщил о минировании офиса партии "Яблоко" в Санкт-Петербурге. Ведомство отказалось возбуждать уголовное дело, сообщает партия со ссылкой на сообщение следователя. После визита полиции из помещения вынесли антивоенные картины художницы Елены Осиповой.

Из документа следователя следует, что звонок в полицию о том, что в офисе партии находится взрывное устройство, совершил неизвестный человек 1 февраля. Он, проходя мимо, услышал обрывок разговора двух мужчин, один из которых говорил другому, что "в офисе партии проходит выставка и она скоро взорвется". Именно это заявление и стало поводом для визита сотрудников МВД. В постановлении отмечается, что полицейские смогли установить номер, с которого был совершен звонок, но не смогли узнать, кому он принадлежит.

Полицейские 1 февраля оцепили офис партии якобы из-за звонка о минировании здания. Всех, кто находился в офисе, вывели на улицу. Во время визита полиции члены партии готовили документы для кандидатов на довыборы в муниципалитеты. Полицейские на нашли бомбу, но забрали картины художницы Осиповой, антивоенная выставка которой открылась накануне в этом же помещении.

Художнице Елене Осиповой 77 лет. В Санкт-Петербурге она часто выходит на акции протеста и одиночные пикеты. Почти каждый раз её задерживали. После начала российского вторжения в Украину Осипова создала серию картин и плакатов, с которыми выходила на улицу. Её произведения несколько раз пытались порвать или поджечь.

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