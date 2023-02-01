В Петербурге открылась антивоенная выставка художницы Елены Осиповой 

В Санкт-Петербурге, в помещении отделения партии "Яблоко" на Шпалерной улице, открылась выставка антивоенных плакатов 77-летней художницы Елены Осиповой, сообщает издание Север.Реалии.

Отмечается, что Осипова открыто выражает протест против войны в Украине. Тем не менее, ряд её работ не представлены на выставке. Таким образом организаторы хотят уберечь автора от преследований по статье уголовного кодекса о распространении фейков об армии России.

Ранее Елена Осипова неоднократно устраивала на центральных улицах Петербурга одиночные пикеты, на которых демонтировала свои работы. Каждый раз их изымала полиция, а однажды, летом прошлого года, на художницу напали, разорвав её плакат, патриотически настроенные активисты.