В Петербурге отменены 16 авиарейсов на Москву, вводятся дополнительные поезда

В Петербурге 20 июля отменены шестнадцать авиарейсов в Москву. Причина — "временные ограничения" на использование воздушного пространства московских аэропортов Шереметьево и Внуково из-за атак украинских беспилотников.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу аэропорта Пулково в Петербурге, авиакомпания "Россия" отменила пять рейсов в Шереметьево и еще одиннадцать во Внуково. Судя по онлайн-табло, все они — совместные с "Аэрофлотом". Пассажирам отмененных рейсов предлагают вернуть стоимость билетов или переоформить их на другие рейсы, вылетающие в ближайшие десять дней.

При этом в кассах "Аэрофлота" и "России" в Шереметьево вернуть или перерегистрировать билет временно невозможно. Пассажиров направляют на сайт, в контакт-центр, офис продаж или к агентам, через которых приобретали билет.

Из-за отмены части рейсов в РЖД назначен дополнительный рейс в Москву поезда "Сапсан". К ночным поездам в Москву добавляются дополнительные вагоны.

Согласно утреннему сообщению Минобороны России, в ночь на воскресенье над Московским регионом были сбиты почти два десятка БПЛА. В течение дня мэр Москвы Сергей Собянин еще шесть раз сообщал о сбитых беспилотниках. По состоянию на 18 часов МСК, их число достигло десяти.