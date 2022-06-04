В филармонии Санкт-Петербурга отменили концерт заслуженного коллектива России под управлением дирижера Василия Синайского, который должен был состояться 4 июня. Перед этим провластные СМИ критиковали Синайского за его высказывания о войне в Украине.

В сообщении филармонии не уточняется, по какой причине был отменен концерт. Мероприятие должно было состояться в честь 75-летнего юбилея дирижера.

Телеграм-канал "Ротонда" отмечает, что накануне отмены концерта провластные СМИ опубликовали критические заметки о Синайском. Например, телеканал "Царьград" выпустил материал, в котором говорится, что Синайский зарабатывает в России, но позволяет себе критиковать действия властей.

Василий Синайский сейчас возглавляет филармонический оркестр Яначека в чешской Остраве. 28 февраля, спустя четыре дня после начала российского вторжения в Украину, дирижер опубликовал на сайте филармонии свое мнение об этом.

"Нынешние события ощущаются как подлое вторжение в суверенное государство, которое приносит только горе и трагедию тысячам людей. Тем, кто все это затеял, было бы полезно послушать гимн Украины. Какая чистая, мощная и яркая мелодия, которая так хорошо показывает характер этого народа. Его звук всегда будет преобладать над лязгом инопланетных танков и грубыми приказами, отдаваемыми командующими армиями. Так и хочется сказать: стой, правда не на твоей стороне", – написал Синайский.