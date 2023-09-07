В Петербурге отменили парад в честь 80-ой годовщины снятия блокады

В Санкт-Петербурге отменён военный парад на Дворцовой площади в честь 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Он должен был состояться 27 января 2024 года. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
С просьбой об отмене мероприятия к городским властям обратилось Министерство обороны России. С чем это связано, не уточняется. Вместо парада на Дворцовой площади пройдет выставка старой военной техники.
Власти города сообщали о том, что к 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда запланировано 130 мероприятий. Ветераны и блокадники должны получить единовременные выплаты из городского бюджета.
- По данным Би-би-си, в 2023 году произошло более 190 атак беспилотников в России и аннексированном Крыму. В публикации со ссылкой на BBC Verify, которая отслеживает сообщения об ударах дронов в российских СМИ с начала 2023 года, говорится, что невозможно подтвердить в каждом из зафиксированных случаев, что речь идёт именно об атаках беспилотников.
- По оценкам РБК, за полтора года войны число атак беспилотников на российские регионы превысило 500.
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