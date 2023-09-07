В Петербурге отменили парад в честь 80-ой годовщины снятия блокады

В Санкт-Петербурге отменён военный парад на Дворцовой площади в честь 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Он должен был состояться 27 января 2024 года. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

С просьбой об отмене мероприятия к городским властям обратилось Министерство обороны России. С чем это связано, не уточняется. Вместо парада на Дворцовой площади пройдет выставка старой военной техники.

Власти города сообщали о том, что к 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда запланировано 130 мероприятий. Ветераны и блокадники должны получить единовременные выплаты из городского бюджета.