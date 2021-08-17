В Петербурге по "делу Навального" задержали активистку Велликок

В Санкт-Петербурге полиция задержала и увезла на допрос в Следственный комитет активистку Анну Велликок. Её вызвали на допрос как свидетеля по делу о мошенничестве, возбуждённому против Алексея Навального и его соратников. Велликок - подруга сотрудника отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (российские власти признали эту организацию экстремистской и запретили, она также внесена в реестр "иноагентов") Георгия Албурова.

О задержании сообщила сама Велликок. Она написала в твиттере, что полицейские задержали её, когда она пришла на приём к врачу. По словам Велликок, побывать у врача ей не дали и сразу увезли в ОВД.

В постановлении о приводе к следователю говорится, что Велликок ранее не являлась по вызовам без уважительных причин. Она это отрицает.

В начале февраля ВШЭ расторгла договор с Велликок, которая работала в вузе приглашенным преподавателем на факультете компьютерных наук, после ареста за ретвит о митинге в поддержку Навального. В вузе заявили, что решение связано не с политикой, а с тем, что из-за ареста Велликок не могла проводить занятия.

Дело о мошенничестве против Навального возбудили в конце 2020 года. Следствие считает, что он потратил на личные цели средства, собранные ФБК в качестве пожертвований. Навальный сейчас находится в колонии по другому делу.