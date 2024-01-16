В Петербурге по делу о тайном сотрудничестве арестовали пенсионера

Суд в Санкт-Петербурге арестовал 67-летнего уроженца Дагестана по уголовному делу о покушении на тайное сотрудничество с иностранным государством. Об этом сообщает пресс-служба судов города.

По версии следствия, обвиняемый, чье имя не называется, обратился в главное управление разведки министерства обороны Украины и "сообщил о своих намерениях выдать украинской стороне информацию и совершить конкретные действия, которые могут способствовать военному поражению РФ".

Пресс-служба пишет, что сотрудники ФСБ "все быстро узнали", не уточняя, как именно это было сделано. После этого встречи и переписки происходили под присмотром спецслужбы.



После задержания обвиняемый отказался давать показания. Суд арестовал его до 11 марта.

В 2023 году в России как минимум 148 человек стали обвиняемыми по уголовным делам о госизмене, шпионаже и тайном сотрудничестве с иностранцами, а в суды поступило не менее 88 таких дел. Правозащитники считают, что реальное число дел может быть гораздо больше, а рост темпов преследования сохранится и в 2024 году.



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