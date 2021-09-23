В Петербурге по звонку чиновников отменили лекцию в музее Ахматовой

В Петербурге по звонку из администрации отменили лекцию филолога Елены Волковой, которую она должна была прочесть в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Чиновники комитета по культуре объяснили запрет тем, что считают лектора "врагом России", делающим "антироссийские заявления", сообщила Волкова корреспонденту Север.Реалии.

Доктор культурологии Елена Волкова должна была прочесть в музее Ахматовой три лекции: первую - "Золотой петушок и Серебряный голубь: сюжет о птице в руках Анны Ахматовой, Александра Пушкина и Андрея Белого", она уже прочла. Вторая - "Спят речи все, со всею правдой в них": Иосиф Бродский и Джон Донн", должна была прозвучать в четверг, 23 сентября. Третья -"Акционизм и религия: язык, вызов, суд" – в субботу 26-го.

По словам Елены Волковой, с этой лекции всё и началось: она уже читала её в музее Ахматовой в июне, но людей пришло мало. Организаторы попросили повторить лекцию, чтобы можно было устроить широкое обсуждение. Елена Волкова выстраивает параллели между фреской Микеланджело "Страшный суд" в Сикстинской капелле, "Святой Девой Марией" Криса О’Фили и панк-молебном Pussy Riot, а также напоминает, что церковь обвинила в кощунстве не только участниц панк-группы, но и Франсуа Рабле, и Битлз, и Джона Донна, и Уильяма Блейка, и еще десятки фильмов и рок-групп. История конфликтов между современным искусством и религией рассматриваются на примере судов над выставками "Осторожно, религия!", "Запретное искусство- 2006", панк-молебна Pussy Riot, акций Авдея Тер-Оганяна, группы "Война", перформансов Петра Павленского и других художников.

"В музее думали о том, чтобы записать часть моих выступлений для проекта "Радио Фонтанный дом". Прихожу в кабинет директора, а мне говорят – у нас очень плохие новости, звонили из Комитета по культуре и сказали, чтобы мы сняли ваши лекции, потому что вы – враг России, делаете какие-то антироссийские заявления, но какие – не сказали. Все-таки мы обсудили планы для радио, но уж не знаю теперь, осуществятся ли они", - рассказывает Елена Волкова.

Елена Волкова не знает, почему она попала в опалу к Комитету по культуре. "Может быть, это связано с тем, что после крымских событий я несколько раз ездила во Львов поддержать украинцев и читала там лекции, публично осуждала российскую агрессию. А может быть, не понравилось, что я не так давно издала книгу "Глыба Глеба" о Глебе Якунине, и впервые опубликовала там целиком корпус архивов КГБ, вынесенный им из Белого дома после провала ГКЧП. Они свидетельствуют о сотрудничестве с КГБ архиереев, священников, там есть их клички, расшифрованные отцом Глебом", – предполагает Елена Волкова.

Директор музея Ахматовой Анна Соколова подтверждает, что звонок из Комитета по культуре был. "Нас не интересовали политические взгляды Елены Волковой, я о них узнала только после рекомендации в категоричной форме не предоставлять площадку государственного музея экс-профессору МГУ. Мне сказали, что она выступает против России, против политики действующей власти", - рассказала Соколова.

По словам Анны Соколовой, создавшаяся ситуация бьет по репутации музея, поскольку Елена Волкова, несмотря на взгляды, остаётся ведущим специалистом по Ахматовой, Пушкину, блестящим литературоведом. Директор музея считает происшедшее проявлением цензуры.

Лекции Елены Волковой в Петербурге тем не менее должны состояться. Епископ Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко договорился с Открытым пространством на улице Достоевского.

Комментарием представителей Комитета культуры редакция Север.Реалии не располагает.