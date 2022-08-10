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В Петербурге под окнами роддома написали "Ты родила сына не для войны"

Антивоенная акция "Ты родила сына не для войны"

Активистки из "Феминистского антивоенного сопротивления" разместили под окнами петербургского роддома надпись "Ты родила сына не для войны". Аналогичные антивоенные акции прошли в Москве и Ижевске. Об этом сообщается в телеграм-канале движения.

Также активистки распечатали и положили на крыльцо роддома самиздат-газету "Женская правда".

Как говорится в сообщении движения, активистки хотят обратиться к матерям и рассказать им, что "прямо сейчас государство отнимает у тысяч матерей их сыновей, обманом, деньгами и уговорами перенаправляя их умирать на бессмысленную и преступную войну".

"Феминистское антивоенное сопротивление" – это объединение российских феминисток, появившееся в феврале 2022 года после вторжения России в Украину. Активистки движения провели женские марши в городах России и запустили фонд в поддержку протестующих.

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