В Петербурге похитили чеченку, которую преследуют родственники

Сбежавшую от семьи жительницу Чечни Седу Сулейманову похитили в Санкт-Петербурге и повезли в аэропорт Пулково. Ранее она заявляла, что на родине ей угрожает смерть. Об этом пишет телеграм-канал "Кризисная группа СК SOS".



Со слов её партнёра Станислава Кудрявцева, накануне вечером к ним в квартиру пришли несколько человек, двое представились полицейскими, ещё двое – чеченцы – были в штатском. Сулейманову и Кудрявцева отвезли в 54-й отдел полиции. Там ей предъявили обвинение в краже украшений на 150 тысяч рублей. Молодого человека отпустили.



"Несмотря на то, что она отрицала свою вину, сотрудники полиции ночью повезли её в аэропорт Пулково, где, вероятно, собираются посадить на ближайший рейс до Чечни или Дагестана", – сообщили правозащитники.

Отмечается, что Сулейманова не числится в федеральном розыске.

В октябре 2022 года она обратилась к правозащитникам, так как боялась, что её семья может совершить "убийство чести". Её родственников не устраивала недостаточная религиозность девушки.

В феврале этого года Седу Сулейманову уже пытались похитить родственники, но ей удалось сбежать. После этого она поменяла работу и адрес проживания в Петербурге.

В 54-м отделе полиции журналистам SOTA заявили, что сотрудники правоохранительных органов Чечни забрали Седу Сулейманову "уже давным-давно". Единственный документ, с которым можно ознакомиться представителю защиты – результаты дактилоскопии. В московской полиции утверждают, что её забрали в Грозненский РОВД, пишет SOTA.