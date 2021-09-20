В Петербурге полиция массово задерживала членов избиркомов

В Санкт-Петербурге после закрытия участков 19 сентября стало известно о массовых задержаниях членов комиссий с правом совещательного голоса в разных районах города. На момент подсчёта голосов более 30 членов комиссий были задержаны или изгнаны с участков, сообщил телеграм-канал бывшей главы петербургского штаба Алексея Навального (признан судом экстремистской организацией и ликвидирован) Ирины Фатьяновой. Эту же информацию подтвердил депутат Борис Вишневский.

Так в Петроградском районе были задержаны не менее 17 человек. Их отвезли в отделы полиции. Поводом для задержания по крайней мере троих из них послужило то, что члены комиссии якобы мешали подсчёту голосов. На задержанных составили протоколы по статье о вмешательстве в осуществление избирательной комиссией своих полномочий.

Округ, в котором это происходит — это территория, где баллотируется в городское заксобрание дочь его спикера Вячеслава Макарова Марина Лыбанева, уточняет "Ротонда".

Позже всех задержанных отпустили из отделов полиции.

На участке 1802 членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса Даниила Кен и Екатерину Никифорову задержала полиция. До этого остальные члены избирательной комиссии в течение пяти часов отказывались считать голоса, а затем - вызвали полицию, сообщила Фатьянова. По данным "ОВД-Инфо", Кена отпустили из полиции, а Никифорова оставалась в отделе. На нее составили протокол по статье о неповиновении сотрудникам полиции.

Кандидат от партии "Яблоко" Борис Вишневский считает, что трехдневное голосование на выборах вывело фальсификации на невиданный уровень и сделало их намного проще и обыденнее.

Так, наблюдатели в Петербурге сообщали о вывозе сейфов с бюллетенями и их перемещениях в зону, недоступную для видеонаблюдения, о том, что на участках ночью находятся члены УИКа и неизвестные, о переклеенных пломбах на сейфах и о том, что у новых сейфов откручивается дно.

Вечером после завершения выборов "Наблюдатели Петербурга" опубликовали видео, где члены комиссии на участке 803 разорвали сейф-пакеты и разбросали бюллетени по помещению. Прибывшая полиция не остановила работу комиссии и заявила, что подсчёт голосов на участке продолжится.