В Петербурге полиция остановила концерт Васи Обломова

В Санкт-Петербурге вечером в субботу полиция остановила концерт музыканта Васи Обломова. Об этом он сам сообщил в твиттере. "Концерт запретили. Мы успели сыграть 3 песни" - написал Обломов.

Baza публикует видео, на котором музыкант объявляет об остановке концерта.

О причинах срыва концерта Обломов не пишет, комментариев полиции также пока нет.

Ранее концерт был перенесён на другую площадку, о чём стало известно всего за несколько часов до его начала. Изначально выступление Обломова планировалось в клубе Время N, но его перенесли в другой клуб Aurora Concert hall - как утверждается, из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Ряд песен Васи Обломова (например "Запотело моё забрало") посвящён актуальным общественно-политическим проблемам России, музыкант выступает с критикой властей.