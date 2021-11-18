В Петербурге полиция с применением силы задержала школьницу

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции жестко задержали 14-летнюю школьницу и довели её до истерики. Подростка пытались силой посадить в патрульную машину и травмировали ей руки. Об этом сообщила мать школьницы Елена Валицкая на странице во "ВКонтакте".

По словам Валицкой, её дочь пытались задержать пятеро полицейских, когда она возвращалась из школы. Жительница Петербурга утверждает, что девочке нанесли побои, и теперь она не может пошевелить руками. На видео, которое сделали очевидцы, слышны крики ребенка.

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Отец школьницы рассказал порталу 78.ru, что причиной задержания стал переход дороги в неположенном месте. Его дочь была в компании друзей, их всех попросили проследовать в отделение. Когда они отказались, школьницу стали силой затаскивать в машину.

Мужчина считает, что желание полицейских посадить ребенка в машину связано с тем, что протокол может составить только инспектор по делам несовершеннолетних. Позже отец привёл дочь в шестое отделение Калининского района, где составили протокол об административном правонарушении. В отделении подтвердили, что действия полицейских были "неоправданно жестокими".

После этого школьницу отвели в травмпункт. Медики зафиксировали у нее ушибы обоих предплечий. В управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области пока не прокомментировали ситуацию.