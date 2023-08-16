В Петербурге после рейда на овощебазе 100 человек доставили в военкомат

В Санкт-Петербурге после двухдневного рейда полиции на Софийской овощебазе более 100 человек были задержаны и доставлены в военкоматы для постановки на воинский учёт. Об этом сообщают "Коммерсантъ" и "Фонтанка".
Как сообщается, целью рейда была проверка соблюдения миграционного законодательства, отправку же людей в военкоматы в полиции назвали "новой опцией" в ходе подобных проверок. "Пользуясь случаем, полицейские не упускают возможности дополнительного просвещения россиян", - заявили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Всего полицейские проверили документы у нескольких сот человек, большинство из них - иностранные граждане. Утверждается, что 55 из них находились в России с нарушением миграционного законодательства. Около 100 человек, которых отправили в военкоматы - уроженцы других стран, которые недавно получили российские паспорта и не встали на воинский учёт.
Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев в связи с рейдом заявил, что при выдаче российского паспорта вступающим в гражданство необходимо сразу же ставить их на воинский учёт, поскольку "новые граждане России должны иметь не только права, но и обязанности", в том числе "защищать родину".
- Несколько дней назад жители Петербурга начали сообщать о том, что получают смс-сообщения с требованием явиться в военкомат. Источник "Ротонды" в администрации одного из районов города подтвердил, что военкоматы рассылают сообщения, чтобы "сверить и уточнить данные перед осенним призывом". Чиновник признал, что такие сообщения по закону не являются повестками и неявка по таким сообщениям не может наказываться в административном порядке.
- Призыва на срочную службу сейчас нет. Осенний призыв должен начаться 1 октября.
- Госдума недавно ужесточила законодательство о призыве, в несколько раз увеличив штрафы за неявку в военкомат по повестке. Кроме того, будет создан специальный электронный реестр повесток, причём повестка, согласно поправкам, которые вступят в силу с 1 января, будет считаться вручённой уже в момент её попадания в реестр. С этого момента призывнику будет закрыт выезд из России – до его явки в военкомат. В электронном виде повестки будут рассылаться через "Госуслуги".
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