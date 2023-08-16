В Петербурге после рейда на овощебазе 100 человек доставили в военкомат

В Санкт-Петербурге после двухдневного рейда полиции на Софийской овощебазе более 100 человек были задержаны и доставлены в военкоматы для постановки на воинский учёт. Об этом сообщают "Коммерсантъ" и "Фонтанка".

Как сообщается, целью рейда была проверка соблюдения миграционного законодательства, отправку же людей в военкоматы в полиции назвали "новой опцией" в ходе подобных проверок. "Пользуясь случаем, полицейские не упускают возможности дополнительного просвещения россиян", - заявили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Всего полицейские проверили документы у нескольких сот человек, большинство из них - иностранные граждане. Утверждается, что 55 из них находились в России с нарушением миграционного законодательства. Около 100 человек, которых отправили в военкоматы - уроженцы других стран, которые недавно получили российские паспорта и не встали на воинский учёт.

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев в связи с рейдом заявил, что при выдаче российского паспорта вступающим в гражданство необходимо сразу же ставить их на воинский учёт, поскольку "новые граждане России должны иметь не только права, но и обязанности", в том числе "защищать родину".