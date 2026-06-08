В Петербурге произошел крупный пожар возле завода "Арсенал"

Крупный пожар произошёл вечером 8 июня рядом с заводом "Арсенал" в районе Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге. По данным МЧС, возгорание возникло в ангаре на улице Минеральной, огнем были охвачены около 400 квадратных метров.

По предварительной информации, причиной пожара мог стать взрыв в ангаре с химическими реагентами. Над городом поднялся густой столб черного дыма, который был виден из разных районов Петербурга.

"Арсенал" выпускает продукцию военного назначения, в том числе артиллерийские боеприпасы. Официально связь предприятия с возгоранием не подтверждалась.

По данным "Фонтанки", спасателям удалось локализовать возгорание. В МЧС сообщили, что на месте работали 64 человека и 15 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Из-за происшествия были задержаны электрички Финляндского направления. Октябрьская железная дорога сообщила, что на территории примыкающего к путям предприятия разрушилось кирпичное ограждение и была повреждена железнодорожная инфраструктура. Пассажиров нескольких поездов временно не выпускали из вагонов, после чего часть составов вернули на Финляндский вокзал, и люди смогли выйти.

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