В Петербурге пропал сын дагестанки Нины Церетиловой

В Санкт-Петербурге пропал сын дагестанки Нины Церетиловой - Мухтар. Накануне суд ограничил в родительских правах ее бывшего мужа Магомеда. Об этом в инстаграме сообщила Церетилова.

Она рассказала, что созванивалась с сыном, но он странно разговаривал, был с неизвестными людьми, а затем перестал выходить на связь. По данным Церетиловой, ребенка могли забрать знакомые его отца. Магомед Церетилов звонил сыну несколько раз в течение предыдущего дня. Об этом сообщает корреспондент сайта Север.Реалии.

Нина Церетилова с 2020 года судилась с бывшим мужем за то, чтобы жить вместе со своими несовершеннолетними детьми — двумя сыновьями и дочерью. Осенью 2020 года суд в Дагестане постановил, что дети Церетиловой должны жить с отцом. Обоснованием такого решения, стал вывод о том, что женщина "ведет образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери". Суд не оставил без внимания и тот факт, что "на ее теле изображены татуировки с надписями". После этого дети остались с матерью, поскольку решение суда не вступило в силу.

16 июля суд в Дагестане удовлетворил иск Церетиловой, которая требовала ограничить в родительских правах ее бывшего мужа Магомеда.