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В Петербурге прошли обыски у активистов "Партии Мёртвых"

Антивоенная акция "Партии мёртвых", 2018 год

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов провели обыски у активистов "Партии Мёртвых". Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Следственные действия прошли у активистки Кристины Бубенцовой, мужчины из поселка Сиверский в Ленинградской области (его имя не уточняется), у основателя движения Максима Евстропова и у руководителей мастерской "ДК Розы", где проходили мероприятия "Партии". "Фонтанка" сообщает, что обыски проходит в рамках уголовного дела об оскорблении чувств верующих. Бубенцову задержали и увезли Следственный комитет. У неё изъяли технику.

Предположительно, уголовное дело может быть связано с пацифистскими акциями "Партии Мёртвых" на Пискаревском кладбище.

  • "Партия мёртвых" — российский художественный проект, занимающийся арт-активизмом. Художник Максим Евстропов создал его в 2017 году. Он уехал из России после начала вторжения в Украину.

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