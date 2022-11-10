В Петербурге против политолога возбудили дело о фейках про армию

В Санкт-Петербурге в отношении политолога и члена политсовета движения "Солидарность" Евгения Бестужева возбудили уголовное дело по обвинению в распространеии фейков об армии. Об этом сообщило "ОВД-Инфо" со ссылкой на знакомую Бестужева. Информацию подтвердил изданию MR7.ru друг политолога Георг Габриелян.

Как стало известно в четверг, Евгений Бестужев был задержан 25 октября, в его квартире провели обыск и изъяли компьютер. Против него возбуждено уголовное дело о распространении фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти.

Что конкретно вменяют в вину Бестужеву, неизвестно. На странице Бестужева во "ВКонтакте" множество постов, в которых он критикует российские власти, а президента Владимира Путина обвиняет в развязывании войны, - сообщает Север.Реалии.

Георг Габриелян сообщил MR7.ru, что Бестужева летом 2022 года "вызвали на разговор со следователем о его постах в соцсетях". В октябре Бестужев находился на отдыхе в Грузии, после чего вернулся в Россию. Спустя пять дней после его возвращения его задержали. Какую меру пресечения избрали в его отношении - не сообщается.

Евгению Бестужеву 62 года. Как пишет "Ротонда", в начала 1990-х он был одним из координаторов движения "Демократическая Россия", которое выступало за демократические реформы и поддерживало Бориса Ельцина в противостоянии с компартией и президентом СССР Михаилом Горбачёвым. Движение "Солидарность" выступает против политики Владимира Путина. В последнее время оно почти не ведёт деятельность.