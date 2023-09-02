В Петербурге с дома сняли 34 таблички "Последнего адреса"

В Петербурге с Дома специалистов на Лесном проспекте исчезли 34 таблички "Последнего адреса" с именами жителей дома, ставших жертвами репрессий в советское время, сообщает "Коммерсантъ".

На табличках, в частности, упоминались инженер и директор "Севкабеля" Ефим Коварский, расстрелянный в 1937 году, и сотрудники телефонного завода "Красная заря", обвиненные в "участии в контрреволюционной троцкистской организации, производившей подрывную деятельность на заводе". Среди них — глава бюро механизации завода Фридрих Шнейдер, начальник технической части Владимир Дмитриев и заведующий производством Иван Сиваченко. Все они были расстреляны.

Sota сообщила, что таблички сняла управляющая компания. Причины этого неизвестны.

"Последний адрес" - мемориальный проект, цель которого "увековечение памяти соотечественников, ставших жертвами политических репрессий и государственного произвола в годы советской власти". На фасадах домов по инициативе или с согласия жителей устанавливаются памятные таблички размером с почтовую открытку с именами репрессированных жильцов дома. Одна табличка — одно имя.

В последнее время из разных регионов России поступают сообщения о демонтаже памятных знаков жертвам политических репрессий. В частности, в Москве стали исчезать таблички мемориального проекта "Последний адрес" - таблички пропали с домов на Большой Полянке, Новокузнецкой улице и писательском доме в Лаврушинском переулке. В Якутске таблички с именами жертв ссылок XVIII–XIX веков и массовых репрессий XX века были демонтированы с монумента Памяти поляков.

В 2020 году в Петербурге с с "довлатовского" дома по адресу Рубинштейна, 23 демонтировали 16 табличек с именами репрессированных жителей города, напоминает Север.Реалии. Жильцы дома сняли таблички якобы из-за отсутствия согласия автора проекта "Последний адрес" с собственниками квартир.