В Петербурге скончался художник, поэт и музыкант Гавриил Лубнин

В Санкт-Петербурге на 55-м году жизни скончался художник, поэт и музыкант Гавриил Лубнин, известный, прежде всего, своими графическими рисунками и карикатурами, которые он сопровождал подписями в стихах, а также сотрудничеством с петербургскими рок-группами "АукцЫон" и "Н.О.М".

Обстоятельства смерти художника пока неизвестны. Издание "Фонтанка" отмечает, что последние годы он боролся с тяжёлым заболеванием и депрессией. В свою очередь "Комсомольская правда" сообщила, что Лубнин был найден в собственной квартире с ножевым ранением в сердце, но другие СМИ это опровергают, утверждая, что смерть не носит криминального характера.

За свою жизнь Лубнин издал тринадцать книг иллюстраций и стихов, ряд его работ выставлены в петербургском музее современного искусства "Эрарта". Кроме того, Лубнин выпустил три собственных музыкальных альбома.

