В Петербурге соперники кандидата от "Яблока"сменили внешность

Два кандидата в законодательное собрание Санкт-Петербурга по одномандатному округу № 2 отрастили бороды и усы для того, чтобы стать внешне похожими на кандидата от "Яблока" Бориса Вишневского. Ранее оба кандидата, предположительно, сменили имена на "Борис Вишневский".

Плакат с фотографиями кандидатов, который будет представлен на избирательных участках, опубликовала "Фонтанка". Борис Вишневский написал в социальных сетях, что его соперники специально сменили внешность перед выборами. Он назвал происходящее "политическим мошенничеством". "Отрастили бороды и усы, и думаю, еще и подретушировались", - написал кандидат.

По информации "Фонтанки", 43-летний Борис Геннадьевич Вишневский и 59-летний Борис Иванович Вишневский, участвующие в выборах в Заксобрание по второму округу в качестве самовыдвиженцев, недавно сменили имя и фамилию. Одного из них ранее звали Виктор Иванович Быков. Другой кандидат раньше носил имя Алексей Шмелёв. Отмечается, что оба кандидата до недавнего времени не носили бороды, а у Виктора Быкова не было залысин. На фото на сайте муниципального округа он без бороды и с пышной прической.

"Двойники" Бориса Вишневского не прокомментировали журналистам смену имен в период предвыборной кампании. По закону у кандидатов, которые сменили имена, в бюллетене должно быть указано предыдущее имя, фамилия и отчество.

Борис Вишневский представляет партию "Яблоко" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Ранее избирком отказал ему в регистрации на выборах якобы из-за неправильной заявки, однако комиссия отменила решение.

Выборы депутатов Законодательного собрания Петербурга пройдут 19 сентября - в единый день голосования одновременно с выборами в Госдуму. Избирается 50 депутатов.